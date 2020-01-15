У Києві через прорив тепломережі окропом затопило торговий центр

У Києві 13 січня стався прорив тепломережі, внаслідок чого затопило вулицю Антоновича та перший поверх ТРЦ «Ocean Plaza».

Як повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС України, до рятувальників 13 січня о 20:25 надійшла інформація, що в Голосіївському районі Києва на вул. Антоновича, 174, на проїжджій частині дороги, стався прорив магістральної лінії гарячого водопостачання. Внаслідок пориву тепломережі стався підмив асфальтового покриття проїжджої частини дороги. Це спричинило утворення ями, в яку задніми колесами провалилось маршрутне таксі.

Рятувальники частини спеціальної пожежної техніки, які прибули на місце події, винесли з маршрутного таксі, а також з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі, 7 осіб. А згодом вилучили мікроавтобус з утвореної пастки.

Крім того, гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину «Ашан» та перший поверх ТРЦ «Ocean Plaza».

«Усіх працівників та відвідувачів магазину «Ашан» та ТРЦ «Оушен Плаза» виведено на безпечну відстань. Рятувальники на руках винесли з будівлі 6 осіб. За інформацією служби 103 внаслідок події постраждало 10 осіб. Трьом з них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Аварійними комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи.

Фото: ДСНС, Facebook-сторінка Юлії Валової