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Українцям обіцяють до 2024 року створити один мільйон додаткових робочих місць

Соломія Головіна

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В Україні до 2024 року планують створити додатковий 1 млн легальних робочих місць. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає «Урядовий портал».

 

Як він наголосив, лише 50% працездатних українців працюють легально. За його словами, в країні зберігається високий запит на офіційні робочі місця, які цілком реально створити після ухвалення законопроєкту. Він також зауважив, що законопроєкт має на меті вивести трудові відносини у легальну площину.

При цьому він додав, що за 5 років розраховують скоротити рівень безробіття майже вдвічі – до 5%.

«Держава має допомагати людям легше та швидше знаходити роботу – не за чотири місяці, як це відбувається зараз, а до двох. Українці вже давно заслуговують на достойний заробіток та комфортні умови праці – настав час зробити це разом», – зазначив Тимофій Милованов.

Серед основних нововведеннь законопроєкту, зокрема: перехід на виключно письмову форму фіксації трудових відносин; запровадження 7 видів трудових договорів, а також гнучкого режиму роботи, що сприятиме легалізації сучасних умов співпраці, як-то фрілансу, дистанційної роботи та інших; запровадження матеріальної компенсації в розмірі від 1 до 6 зарплат в разі звільнення працівника за бажанням роботодавця замість існуючих прецедентів надуманого вивільнення працівників без жодних фінансових компенсацій.

Також зазначається, що законопроєкт навпаки спрямовує нововведення на захист прав працівників:

1.Права вагітних та тих, хто знаходиться у відпустці по догляду за дитиною – залишаються і будуть захищені.

2.Можливості людей з інвалідністю та пенсіонерів розширюються. Вони зможуть працювати дистанційно або за гнучким графіком, отримати легальне працевлаштування та соціальні гарантії, а також страховий стаж для пенсії.

3.Молодь отримує можливість працювати легально завдяки застосуванню учнівських трудових договорів.

4.Права щодо відпусток та лікарняних зберігаються.

5.Зберігається тривалість робочого тижня у 40 годин.

6.Трудовий стаж зберігається, він нікуди не зникне через застосування електронної форми трудових книжок.

7.Профспілки залишаються і надалі будуть працювати.

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