Низка вулиць у Львові та Винниках нині буде без світла

Сьогодні, 15 січня, через проведення ремонтних робіт декілька вулиць у Львові на Винниках будуть без електропостачання. Про це інформує Гаряча лінія Львівобленерго.

Так, з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці: Мечнікова, 16, Левицького, 75, Ковельська, 41-49, 50-64Ц, Милятинська, 2-14, 1-3А, Бодянського, 2-46,1, Філатова, Вітвера, 4, 3.

Також з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Винники будуть вулиці: Замкова, Ів. Франка,1-39, 2-12. Л. Українки, 1-17, 2-22, Забава, 45-133, 50-120.