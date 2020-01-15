Минулого року Україна найбільше торгувала з Китаєм та Росією

За 11 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на 45,96 мільярда доларів, а імпортувала – на 55,33 мільярда. У Державній службі статистики повідомили, з якими країнами Україна торгувала найбільше, передає hromadske.

За січень-листопад 2019 року українські компанії торгували товарами з партнерами з 225 країн та юрисдикцій світу. Україна найбільше експортувала товарів у Китай (на 3,29 мільярда доларів) – 7,2% всього українського експорту поїхало саме до цієї країни. При цьому обсяги продажів товарів до Китаю за рік зросли на 70,1%.

До Польщі українські експортери продали товарів на 3,08 мільярда доларів (6,7% всього експорту) Обсяги продажів зросли на 2,1% проти січня-листопада 2018 року.

Третьою за обсягами експорту з України стала Росія, куди за 11 місяців 2019 року продали товарів на 3,006 мільярда доларів (це склало 6,5% всього експорту). За останній рік обсяги продажів товарів до Росії зменшилися на майже 10%.

Найбільше імпортували до України товарів з Китаю – на 8,4 мільярда доларів. Це склало 15,2% від всього імпорту до України. За 11 місяців 2019 року обсяги імпорту товарів з Китаю зросли на майже 22% проти аналогічного періоду 2018 року.

Другим найбільшим імпортером до України була Росія. За січень-листопад 2019 року українці купили російських товарів на 6,42 мільярда доларів (11,6% всього імпорту), однак за останній рік ця цифра скоротилася на 13,4%.

Третім найбільшим імпортером була Німеччина, яка за 11 місяців 2019 року продала товарів до України на 5,5 мільярда доларів, що склало майже 10% імпорту. При цьому, імпорт з Німеччини за останній рік скоротився на 0,6%.

До країн ЄС Україна продала товарів на 19,22 мільярда доларів, що склало 41,8% всього експорту, а купила європейських товарів на 22,77 мільярда доларів. Таким чином ЄС був найбільшим торговельним партнером України (однак в розрізі окремих країн, найбільшим партнером був Китай).