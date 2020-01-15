ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують у філармонію на різдвяний концерт від «Tenors BEL’CANTO»

Андрій Котенський

|

Квартет «Tenors BEL’CANTO» запрошує львів’ян та гостей міста на різдвяний концерт. Про це  повідомили організатори концерту «Tenors BEL’CANTO CHRISTMAS».

 

«Артисти, що своїм прекрасним співом підкорюють серця, змушують душу співати в унісон з ними! Колосальні голоси наповнені оксамитом, де кожен учасник додає неповторних індивіауальних барв, створюючи разом шедеври майстерності.

«Tenors Bel’Canto» – квартет, який об’єднали непересічний талант, природній шарм і справжня дружба. Вони щоразу збирають аншлаги. Їхні концерти чекають із нетерпінням. Їх завжди вітають гучними оваціями та довго затримують на сцені рясним «Браво! Біс!», – йдеться у анонсі заходу.

У програмі найкращі, найулюбленіші та найвідоміші колядки шістьма мовами

Концерт відбудеться 19 січня у концертному залі Людкевича Львівської національної філармонії об 17.00. Квитки можна придбати тут: Philharmonia.Tenors-Belcanto

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...