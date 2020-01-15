Львів’ян запрошують у філармонію на різдвяний концерт від «Tenors BEL’CANTO»

Квартет «Tenors BEL’CANTO» запрошує львів’ян та гостей міста на різдвяний концерт. Про це повідомили організатори концерту «Tenors BEL’CANTO CHRISTMAS».

«Артисти, що своїм прекрасним співом підкорюють серця, змушують душу співати в унісон з ними! Колосальні голоси наповнені оксамитом, де кожен учасник додає неповторних індивіауальних барв, створюючи разом шедеври майстерності.

«Tenors Bel’Canto» – квартет, який об’єднали непересічний талант, природній шарм і справжня дружба. Вони щоразу збирають аншлаги. Їхні концерти чекають із нетерпінням. Їх завжди вітають гучними оваціями та довго затримують на сцені рясним «Браво! Біс!», – йдеться у анонсі заходу.

У програмі найкращі, найулюбленіші та найвідоміші колядки шістьма мовами

Концерт відбудеться 19 січня у концертному залі Людкевича Львівської національної філармонії об 17.00. Квитки можна придбати тут: Philharmonia.Tenors-Belcanto