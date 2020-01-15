Лікування в елітній «Феофанії» відкрили для всіх українців, а не лише обраних

Елітна столична лікарня «Феофанія» стане доступною для всіх українців, а не лише держслужбовців. Відповідний указ «Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами» підписав 14 січня президент України Володимир Зеленський.

«Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами y тримісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами», – мовиться у документі.

Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Довідка

Клінічна лікарня «Феофанія» – медичний заклад, що підпорядкований Державному управлінню справами, вповноважений на оперативне, стаціонарне, діагностично-консультативне лікарське обслуговування відповідальних державних службовців України, працівників дипломатичного корпусу понад 130 іноземних держав та відповідальних міжнародних організацій, осіб, що мають особливі заслуги перед Україною в умовах мирного, надзвичайного та воєнного стану.

Також у лікарні надаються медичні послуги без будь-яких обмежень усім повнолітнім громадянам України та інших держав світу і надається реабілітаційна допомога пораненим військовослужбовцям за направленнями військових шпиталів.

Розташована на частині території Голосіївського національного природного парку міста Києва і займає площу 49,07 га парково-впорядкованої території.

Фото: Facebook/лікарня «Феофанія»