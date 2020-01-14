Уночі на Донбасі згоріла база парамедиків «Ангели Тайри»

На Донбасі у ніч на 14 січня згоріла база парамедиків «Ангелів Тайри». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер і доброволець Юлія Паєвська («Тайра»).

«База «Ангелів Тайри» згоріла цієї ночі. Згоріли всі волонтерські медикаменти і обладнання, частково особисті речі», – написала вона.

При цьому вона зауважила, що внаслідок пожежі один з волонтерів отримав незначні опіки.

Ймовірною причиною пожежі, за словами Юлії Паєвської, є несправна проводка.

Фото: Facebook/Юлія Паєвська