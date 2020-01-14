Львівський центр крові терміново шукає донорів

У Львівському обласному центрі крові закінчуються запаси крові. Відтак центр терміново потребує донорів. Про це інформує департамент охорони здоров’я Львівської ОДА.

«На новорічно-різдвяні свята донорів було менше, а потреби у крові були великі, тому запаси практично вичерпалися», – йдеться у повідомленні.

На сайті Donor.ua наведено перелік всіх реципієнтів Львівського обласного центру крові. Зокрема, терміново донорів шукають для семи пацієнтів.

Додамо, що Львівський обласний центр крові розташований у Львові на вул. Пекарській, 65. За більш детальною інформацією можна звертатися за телефоном: 032 275 64 05.