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Львівський центр крові терміново шукає донорів

Вероніка Рой

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У Львівському обласному центрі крові закінчуються запаси крові. Відтак центр терміново потребує донорів. Про це інформує департамент охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

«На новорічно-різдвяні свята донорів було менше, а потреби у крові були великі, тому запаси практично вичерпалися», – йдеться у повідомленні.

На сайті Donor.ua наведено перелік всіх реципієнтів Львівського обласного центру крові. Зокрема, терміново донорів шукають для семи пацієнтів.

Додамо, що Львівський обласний центр крові розташований у Львові на вул. Пекарській, 65. За більш детальною інформацією можна звертатися за телефоном: 032 275 64 05.

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