Львів'ян запрошують на Свято пампуха. Програма

У Львові з 18 по 19 січня у Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківський Гай) відбудеться легендарне «У Львові з 18 по 19 січня у Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківський Гай) відбудеться легендарне «Свято Пампуха». Організатори опублікували детальну програму заходу.

12:00 -18:00 (щодня)

– Колядуємо разом із гуртом автентичної музики «Коралі», які водитимуть ватаги колядників від хати до хати!

– Хата с. Орявчик, 1792 рік

Садиба, де файно колядують та частують пампушками

– Хата с. Тухолька

Садиба музики. Виставка автентичних музичних інструментах. Майстер-класи із виготовлення ляльок-мотанок

– Хата с. Либохора, 1812 рік

Вертепна галявина. Виступи вертепів та театралізовані дійства

– Олійня с. Головецько

Майстер-класи із виготовлення дідухів та павуків із соломи

– Виставка в костелі с. Язлівчик

Кузня та козацька слобода

Частуємо кулішем та козацькими смаколиками

– Хата з с. Пилипець

Майстер-класи з різбярства

– Хата з с. Трійця

Майстеркласи з писанкарства

– Хата з с. Либохора 1749 р. (Хатина Миколая – освітлення по контуру, фото зона Миколай, сани, коник).

Пасіка

Медові смаколики

– Хата Синевирська поляна

Майстерклас з розмальовки пряників.

– Галявина біля церкви с. Кривка

Головна сцена «Свята Пампуха»: театралізовані дійства, виступи етно-гуртів, спільна коляда

Катання на конях

Зимові ігри та забави

*також діти зможуть відвідати зоокуток і погодувати свійських тварин.

ГОЛОВНА СЦЕНА «СВЯТА ПАМПУХА»

18 СІЧНЯ

13:00-17:00- колядуємо разом з пані Пампуховою

13:30-14:00 – вертеп Львівської дитячої залізниці

15:15-15:45 – виступ творчої студії «Жуки»

14:45-15:00 – колядує Златослава Сенів

15:00 – 15:40 – виступ гурту «Гефсиманія»

16:00 – 16:15 – колядує Юрій Хома

16:30 – 17:00 – виступ гурту «Коралі»

19 СІЧНЯ

13:00-17:00- колядуємо разом з пані Пампуховою

13:30-14:30 – виступ творчої студії «Жуки»

14:30 – 15:00 – вертеп «Молодь Львівщини»

15:00 – 15:30 – дитячий хор Гарнізонного храму «Ангелики»

15:30 – 16:00 – виступ вертепу «Рання Зоря»

16:00 – 16:30 – дитячий хор церкви Св. Йосафата (м. Червоноград)

16:30 – 17:00 – виступ гурту «Коралі»