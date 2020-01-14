Львів'ян запрошують на Свято пампуха. Програма

У Львові з 18 по 19 січня у Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківський Гай) відбудеться легендарне «У Львові з 18 по 19 січня у Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького (Шевченківський Гай) відбудеться легендарне «Свято Пампуха». Організатори опублікували детальну програму заходу.
12:00 -18:00 (щодня)
– Колядуємо разом із гуртом автентичної музики «Коралі», які водитимуть ватаги колядників від хати до хати!
– Хата с. Орявчик, 1792 рік
Садиба, де файно колядують та частують пампушками
– Хата с. Тухолька
Садиба музики. Виставка автентичних музичних інструментах. Майстер-класи із виготовлення ляльок-мотанок
– Хата с. Либохора, 1812 рік
Вертепна галявина. Виступи вертепів та театралізовані дійства
– Олійня с. Головецько
Майстер-класи із виготовлення дідухів та павуків із соломи
– Виставка в костелі с. Язлівчик
Кузня та козацька слобода
Частуємо кулішем та козацькими смаколиками
– Хата з с. Пилипець
Майстер-класи з різбярства
– Хата з с. Трійця
Майстеркласи з писанкарства
– Хата з с. Либохора 1749 р. (Хатина Миколая – освітлення по контуру, фото зона Миколай, сани, коник).
Пасіка
Медові смаколики
– Хата Синевирська поляна
Майстерклас з розмальовки пряників.
– Галявина біля церкви с. Кривка
Головна сцена «Свята Пампуха»: театралізовані дійства, виступи етно-гуртів, спільна коляда
Катання на конях
Зимові ігри та забави
*також діти зможуть відвідати зоокуток і погодувати свійських тварин.
ГОЛОВНА СЦЕНА «СВЯТА ПАМПУХА»
18 СІЧНЯ
13:00-17:00- колядуємо разом з пані Пампуховою
13:30-14:00 – вертеп Львівської дитячої залізниці
15:15-15:45 – виступ творчої студії «Жуки»
14:45-15:00 – колядує Златослава Сенів
15:00 – 15:40 – виступ гурту «Гефсиманія»
16:00 – 16:15 – колядує Юрій Хома
16:30 – 17:00 – виступ гурту «Коралі»
19 СІЧНЯ
13:00-17:00- колядуємо разом з пані Пампуховою
13:30-14:30 – виступ творчої студії «Жуки»
14:30 – 15:00 – вертеп «Молодь Львівщини»
15:00 – 15:30 – дитячий хор Гарнізонного храму «Ангелики»
15:30 – 16:00 – виступ вертепу «Рання Зоря»
16:00 – 16:30 – дитячий хор церкви Св. Йосафата (м. Червоноград)
16:30 – 17:00 – виступ гурту «Коралі»
Соломія Головіна