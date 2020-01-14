Львів’ян закликають допомогти харчами та засобами гігієни мешканцям Угнівського хоспісу. Як долучитися?

У Львові волонтери збирають харчі та побутові речі для мешканців Угнівського хоспісу, що у місті Угнів на Львівщині. Про це пише «Духовна велич Львова».

За словами волонтерки Уляни Флишко, яка організовує поїздку, у закладі проживають 24 стареньких.

«11 бабусь та 13 дідусів. Кожен із них, опинився в таких життєвих обставинах не із власної волі, а через те, що саме так склалася їхня доля на старості літ. Кожен із вас може долучитися бодай частково! До 25 січня є ще час, тому прошу зголошуватися », – зазначила вона.

Зголоситися на поїздку у хоспіс, яка відбудеться 25 січня, можна, звернувшись до Уляни Флишко, або за її номером телефону: 0972329068.

До поїздки необхідно зібрати такі речі:

продукти харчування (масло, манка, пшоно; фрукти);

пеленки багаторазового використання;

пеленки одноразові (90×60);

підгузники на застібки (розміри L та M);

наматрасники;

рідке мило (в каністрах);

порошок для умивальника;

медичні рукавиці;

паперові рушники;

білизна для прання;

губки для купання;

туалетний папір;

дозатори для мила;

тюнер Т2 та підсилювач до нього;

тономететр;

глюкометр;

медикаменти (мазь «Левоміколь»; краплі «Корвалол», «Валеріани»)

халати;

тапочки закриті (жіночі: 38 – 3 шт, 39 – 1 шт, 40 – 2 шт; чоловічі: 41 – 2 шт, 42 – 4 шт, 43 – 2 шт).

Фото: Духовна велич Львова