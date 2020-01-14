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Львів’ян закликають допомогти харчами та засобами гігієни мешканцям Угнівського хоспісу. Як долучитися?

Вероніка Рой

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У Львові волонтери збирають харчі та побутові речі для мешканців Угнівського хоспісу, що у місті Угнів на Львівщині. Про це пише «Духовна велич Львова».

 

За словами волонтерки Уляни Флишко, яка організовує поїздку, у закладі проживають 24 стареньких.

«11 бабусь та 13 дідусів. Кожен із них, опинився в таких життєвих обставинах не із власної волі, а через те, що саме так склалася їхня доля на старості літ. Кожен із вас може долучитися бодай частково! До 25 січня є ще час, тому прошу зголошуватися », – зазначила вона.

Зголоситися на поїздку у хоспіс, яка відбудеться 25 січня, можна, звернувшись до Уляни Флишко,  або за її номером телефону: 0972329068.

До поїздки необхідно зібрати такі речі:

  • продукти харчування (масло, манка, пшоно; фрукти);
  • пеленки багаторазового використання;
  • пеленки одноразові (90×60);
  • підгузники на застібки (розміри L та M);
  • наматрасники;
  • рідке мило (в каністрах);
  • порошок для умивальника;
  • медичні рукавиці;
  • паперові рушники;
  • білизна для прання;
  • губки для купання;
  • туалетний папір;
  • дозатори для мила;
  • тюнер Т2 та підсилювач до нього;
  • тономететр;
  • глюкометр;
  • медикаменти (мазь «Левоміколь»; краплі «Корвалол», «Валеріани»)
  • халати;
  • тапочки закриті (жіночі: 38 – 3 шт, 39 – 1 шт, 40 – 2 шт; чоловічі: 41 – 2 шт, 42 – 4 шт, 43 – 2 шт).

Фото: Духовна велич Львова

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