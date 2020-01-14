Львів’ян закликають допомогти харчами та засобами гігієни мешканцям Угнівського хоспісу. Як долучитися?

У Львові волонтери збирають харчі та побутові речі для мешканців Угнівського хоспісу, що у місті Угнів на Львівщині. Про це пише «Духовна велич Львова».
За словами волонтерки Уляни Флишко, яка організовує поїздку, у закладі проживають 24 стареньких.
«11 бабусь та 13 дідусів. Кожен із них, опинився в таких життєвих обставинах не із власної волі, а через те, що саме так склалася їхня доля на старості літ. Кожен із вас може долучитися бодай частково! До 25 січня є ще час, тому прошу зголошуватися », – зазначила вона.
Зголоситися на поїздку у хоспіс, яка відбудеться 25 січня, можна, звернувшись до Уляни Флишко, або за її номером телефону: 0972329068.
До поїздки необхідно зібрати такі речі:
- продукти харчування (масло, манка, пшоно; фрукти);
- пеленки багаторазового використання;
- пеленки одноразові (90×60);
- підгузники на застібки (розміри L та M);
- наматрасники;
- рідке мило (в каністрах);
- порошок для умивальника;
- медичні рукавиці;
- паперові рушники;
- білизна для прання;
- губки для купання;
- туалетний папір;
- дозатори для мила;
- тюнер Т2 та підсилювач до нього;
- тономететр;
- глюкометр;
- медикаменти (мазь «Левоміколь»; краплі «Корвалол», «Валеріани»)
- халати;
- тапочки закриті (жіночі: 38 – 3 шт, 39 – 1 шт, 40 – 2 шт; чоловічі: 41 – 2 шт, 42 – 4 шт, 43 – 2 шт).
Фото: Духовна велич Львова
Вероніка Рой