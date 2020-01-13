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Зарплати українців зростають через конкуренцію за працівників з країнами ЄС, – Мінекономіки

Ольга Денисяка

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У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розповіли, що високі темпи зростання зарплат в Україні пов’язані з конкуренцією за робочу силу між українськими роботодавцями та роботодавцями з сусідніх країн Євросоюзу. Про це йдеться в огляді ринку праці, підготовленому Мінекономіки.

 

«Найвагомішими факторами, які вплинули на зростання заробітної плати, були підвищення мінімальної заробітної плати, конкуренція за кваліфіковану робочу силу із закордонними працедавцями та продовження позитивної динаміки розвитку економіки», – йдеться у повідомленні.

Також зазначили, що зростання зарплат в Україні сприяє поступовому скороченню розриву між рівнем заробітних плат в Україні і європейських країнах. Проте рівень заробітної плати в Україні залишається суттєво нижчим.

Для прикладу в міністерстві розповідають, що станом на вересень 2019 року середня зарплата в Україні складала 382 євро, в той час як у Латвії вона була 1091 євро, у Польщі – 1143 євро, а у Чехії – 1310 євро на місяць.

Фото: Мінекономіки

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