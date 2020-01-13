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В українських бібліотеках з’являться офлайн-курси з цифрової освіти

Вероніка Рой

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Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю із Українською бібліотечною асоціацією щодо реалізації цифрової освіти. Про це йдеться на Facebook-сторінці міністерства.

 

Як повідомляється, бібліотеки стануть першими офлайн-хабами проєкту «Дія. Цифрова освіта»

« У комп’ютеризованих бібліотеках українці зможуть безкоштовно пройти навчання на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності. 6000 бібліотек по всій Україні долучаться до національного проєкту «Дія. Цифрова освіта» та популяризуватимуть цифрову освіту» – повідомляють у Мінцифрі.

Зазначимо, платформа запуститься 21 січня 2020 року і буде доступною за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/. Поки на порталі доступне соціологічне дослідження з цифрової грамотності українців.

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