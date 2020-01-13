ТНМК у Львові запрошує на акустичний різдвяний вертеп

Гурт «Танок на Майдані Конґо» запрошує львів’ян та гостей міста до Львівської опери на «Теплий акустичний різдвяний вертеп».

Як розповіли організатори, 22 січня 2020 року у Львівській опері відбудеться особливий концерт гурту ТНМК – «Теплий Різдвяний акустичний вертеп», до якої увійшли святкові пісні та акустичні версії відомих композицій. До того ж всі учасники гурту перетворяться на персонажів класичного українського вертепу – чорта, царя, янгола та інших.

Між піснями музиканти розіграють міні виставу по мотивах різдвяних традицій, але у сучасному контексті.

Ідея програми належить Олегу «Фаготу» Михайлюті, який одразу вирішив, що буде чортом. Усі вірші та лібрето до вистави написав Олександр «Фоззі» Сидоренко.

Концерт відбудеться у середу, 22 січня у Львівському Національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. Початок об 19.00

Щоб насолодитися двогодинним неймовірно-теплим «Різдвяним акустичним вертепом» від ТНМК у Львові, купуйте квитки у касах міста, або тут: Kontramarka

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Вартість квитків від 340 грн.