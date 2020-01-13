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ТНМК у Львові запрошує на акустичний різдвяний вертеп

Андрій Котенський

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Гурт «Танок на Майдані Конґо» запрошує львів’ян та гостей міста до Львівської опери на «Теплий акустичний різдвяний вертеп».

Як розповіли організатори, 22 січня 2020 року у Львівській опері відбудеться особливий концерт гурту ТНМК – «Теплий Різдвяний акустичний вертеп», до якої увійшли святкові пісні та акустичні версії відомих композицій. До того ж всі учасники гурту перетворяться на персонажів класичного українського вертепу – чорта, царя, янгола та інших.

Між піснями музиканти розіграють міні виставу по мотивах різдвяних традицій, але у сучасному контексті.

Ідея програми належить Олегу «Фаготу» Михайлюті, який одразу вирішив, що буде чортом. Усі вірші та лібрето до вистави написав Олександр «Фоззі» Сидоренко.

Концерт відбудеться у середу, 22 січня у Львівському Національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. Початок об 19.00

Щоб насолодитися двогодинним неймовірно-теплим «Різдвяним акустичним вертепом» від ТНМК у Львові, купуйте квитки у касах міста, або тут: Kontramarka

Вартість квитків від 340 грн.

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