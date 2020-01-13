На Водохреща в Україні прогнозують похолодання

В Україні 18-19 січня, другий Святвечір та Водохреща, очікують похолодання. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

«Саме на 18-19 січня, другий Святвечір та Водохреща, коли традиційно і статистично приходять міцніші морози, все ж похолодання очікується. Не йдеться про сильні морози, проте зниження температури повітря від +6 градусів до нуля, а вночі до -1-5 градусів буде. Тобто, тенденція зберігається», —йдеться у повідомленні синоптика.

Також Наталія Діденко зазначила, що завтра, 14 січня, в Україні — без опадів. Температура повітря в Україні у вівторок протягом дня становитиме +1+7 градусів.