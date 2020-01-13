Львівські поліцейські розшукують 28-річного крадія

Поліцейські Львівщини оголосили в розшук 28-річного чоловіка, який підозрюється у крадіжці. Про це інформує відділ комунікації поліції у Львівській області.

«Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, розшукують Ровинського Андрія Володимировича, 2.08.1991 р.н., який проживав у місті Дрогобич», —йдеться у повідомленні поліції.

Всім, кому що-небудь відомо про його місце перебування, просимо терміново повідомити за номером: 8 (032) 238-95-75 чи 102.

Фото: поліція