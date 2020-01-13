Львів’янка змагатиметься за звання найгарнішої жінки Всесвіту віком 50+

Львів’янка Оксана Бобошко-Вандерховен змагатиметься за звання найгарнішої жінки Всесвіту віком 50+ на конкурсі «GRANDMA UNIVERSE 2020», який відбуватиметься з 19-23 січня у місті Софія, Болгарія. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директор конкурсу краси «Місіс Східна Європа» Уляна Оксенюк.

«Оргкомітетом міжнародного конкурсу краси «Місіс Східна Європа» одноголосно була затверджена кандидатура Оксани. Бо ми впевнені, що саме Оксана зможе на високому рівні представити Східну Європу на світовому подіумі», – йдеться у повідомленні Уляни Оксенюк.

Уляна Оксенюк зазначає, що Оксана Бобошко-Вандерховен – невиправна оптимістка, все, чим займається, а це і бізнес, і мистецтво, поєднує з задоволенням, бо головне кредо в житті – в 50 років нарешті можна жити в задоволення!

«Колекціонерка антикварних поштівок з епохи Сецесії, читає лекції про моду того часу та цікавих жінок, подорожує і … танцює танго. Вона дослідженнями, лекціями, участю та організацією культурних та мистецьких подій повертає із забуття імена українських жінок кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст., які були першими, хто виступили за право жінки на активну суспільну діяльність! Хто зробив перші кроки, щоб жінка ХХІ століття стала такою як вона є тепер!», – додає Уляна Оксенюк.

Фото: Facebook-сторінка Оксани Бобошко-Вандерховен