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Raketa запустилася у Львові

Юлія Шпак

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Сервісом доставки замовлень з ресторанів вже можна скористатися в тестовому режимі. Замовлення з львівських ресторанів тепер доставляють безкоштовно. В місті почала роботу нова служба доставки їжі. Львів став третім містом, після Дніпра та Києва, в якому був запущений сервіс Raketa.

 

Щоб скористатися сервісом Raketa досить мати Android або iOS пристрій і встановити однойменний додаток. При його запуску клієнту відображається меню ресторанів-партнерів, розташованих в радіусі 3 км, замовлення з яких може бути доставлене менш ніж за годину.

На старті замовити доставку можна з майже 50 закладів, розташованих в центральній частині міста. Впродовж місяця послуги Raketa будуть надаватися в тестовому режимі. За цей час список ресторанів та покриття планується суттєво розширити. У Львові вже працюють близько 100 кур’єрів (пішо/вело/мото/авто). Заявлений час доставки — до 60 хвилин, вартість послуги для клієнта – 0 грн. З нагоди запуску сервісу у Львові, Raketa пропонує промокод raketainlviv. Він дає 100 грн знижки на перше замовлення від 150 грн.

«Raketa має намір кардинально змінити ринок доставки їжі. Ми не обмежуємо мінімальну суму замовлення, а доставка буде безкоштовною для клієнта. І це не демпінг, а бажання зробити сервіс доступним для всіх», — розповів Станіслав Дмитрик, співзасновник Raketa.

«Raketa — класичний food-tech сервіс і на 100% український проект. Крім того, ми одні з небагатьох, хто пропонує своїм клієнтам телефонну і онлайн-підтримку для оперативного вирішення будь-яких питань» — розповів Юхимчук Олексій, співзасновник Raketa.

Про компанію

Raketa — сервіс доставки їжі з ресторанів. Компанія доставила свій перший замовлення 5 березня 2018. На сьогоднішній день послугами Raketa можна скористатися в Дніпрі і Києві. У 2020 році сервіс має намір зайти ще в 15 міст, після чого почнеться покриття всіх українських міст з населенням понад 200 тисяч.

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