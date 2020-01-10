Ломаченко опублікував у соцмережах відео з російським спецназом про «силу православного духу»

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі українець Василь Ломаченко опублікував у своєму Instagram відеоролик, в якому використані кадри з російським спецназом. Про це повідомляє УП.

У публікації використано двохвилинне відео каналу «Корсунська пустинь».

У ньому закадровий голос розповідає про силу православного духу під відеоряд з тренувань російського спецназу.

Відео закінчується словами «Дякуємо за допомогу в зйомках ввічливих людей».

Нагадаємо, у лютому 2014 року на півострові Крим з’являлися люди у військовій формі без розпізнавальних знаків, які блокували дії українських військ. В Україні їх називали «зеленими чоловічками». Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що «ввічливими людьми» були співробітники Збройних сил Росії.