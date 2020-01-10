Компенсація за зруйноване житло на Донбасі: в бюджеті вперше заклали 40 млн

На компенсацію зруйнованого житла на Донбасі в бюджеті України заклали 40 мільйонів гривень. Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Руслан Калінін, передає «Радіо Свобода».

За його словами, таку суму держава виділила вперше за останні 5 років і наразі міністерство розробляє порядок виділення цих коштів постраждалим.

«Ми розуміємо, що цієї суми замало, однак зараз наше міністерство розробляє порядок, як будуть виділятися ці кошти. І люди, у яких житло зруйноване, зможуть звертатися у міністерство і отримувати таку допомогу», – зазначив заступник міністра.

Крім того, за словами заступника міністра, вперше в 2019 році держава профінансувала на 500 мільйонів гривень програму для переселенців «Доступне житло» та програму для придбання житла в кредит під 3% річних.

Калінін додав, що на фінансування цих програм не вистачає коштів.

«В цілому необхідно ще десь від 6 до 10 млрд гривень для того, щоб закрити ці програми», – сказав заступник міністра.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. За даними Міністерства соціальної політики, станом на 8 січня, в Україні зареєстрували 1,433 мільйона внутрішньо переміщених осіб з Донбасу й Криму.