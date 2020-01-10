Через зйомки фільму у Львові призупинятимуть рух транспорту

Від сьогодні, 10 січня, та до 20 січня у Львові триватимуть зйомки епізодів фільму «В. о. святого Миколая». У зв’язку з цим буде призупинення руху транспорту. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова Андрія Садового від 9 січня 2020 року.

Як йдеться у документі, перекриватимуть такі вулиці: І. Франка, Соборна, Шота Руставелі, Зелена, Сербська, Снопківська тощо. Також у розпорядження відзначається, що призупинення руху транспорту терміном до 10 хвилин, на час кадру.

Організатором зйомок є «Вау студіо».