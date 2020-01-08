Сьогодні – Собор Пресвятої Богородиці. Чого не можна робити у цей день?

Сьогодні, 8 січня, православні відзначають Свято Собор Пресвятої Богородиці і вшановують в цей день мати Ісуса Христа Діву Марію. Про це пише РБК-Україна.

У свято Собор Пресвятої Богородиці також шанують й інших людей, хто по плоті був близький до Спасителя (звідси і назва собор): святого Йосипа Обручника і його сина від першого шлюбу Якова (брата Ісуса), царя Давида.

В народі свято 8 січня отримало назву Бабині каші та Бабине свято, і сприймалося як жіночий день, коли господині самі влаштовували колядування, відвідували баб-повитух, пригощали одна одну кашею, спеціально приготованою для такого випадку. Особлива увага сьогодні приділяється породіллям і всім сім’ям, які чекають на народження дитини.

Також сьогодні в церквах і у хатах прийнято запалювати свічки за упокій, замовляти панахиду та поминати померлих родичів. Ще 8 січня дівчата починали ворожити на шлюб, а господині – на врожай. Вважалося, що ворожіння в цей день найправдивіші та обов’язково збуваються.

Традиції та заборони у свято Собор Пресвятої Богородиці

За повір’ями, суворо забороняється жінкам в положенні та їх чоловікам працювати в цей день, інакше дитя, яке з’явиться на світ, може мати фізичні недоліки. Іншим господиням і дівчатам 8 січня також не можна виконувати домашню роботу, прати і шити.

Готувати кисіль та їсти його вважалося дуже поганою прикметою – до небіжчика. Ще одна сувора заборона стосувалася покупки мотузки або інших виробів з неї – в іншому випадку це загрожувало смертю члена сім’ї.

Щоб дитина швидше виросла і була красивою та щасливою, її піднімали вище голови. Щоб убезпечити свою хату від біди і нещастя, 8 січня прийнято було виносити весь битий посуд та інший непотрібний мотлох. Також для залучення достатку потрібно було ситно і щедро пригостити колядувальників, які сьогодні прийдуть до хати.

Головні прикмети 8 січня