ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні – Собор Пресвятої Богородиці. Чого не можна робити у цей день?

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 8 січня, православні відзначають Свято Собор Пресвятої Богородиці і вшановують в цей день мати Ісуса Христа Діву Марію. Про це пише РБК-Україна.

 

У свято Собор Пресвятої Богородиці також шанують й інших людей, хто по плоті був близький до Спасителя (звідси і назва собор): святого Йосипа Обручника і його сина від першого шлюбу Якова (брата Ісуса), царя Давида.

В народі свято 8 січня отримало назву Бабині каші та Бабине свято, і сприймалося як жіночий день, коли господині самі влаштовували колядування, відвідували баб-повитух, пригощали одна одну кашею, спеціально приготованою для такого випадку. Особлива увага сьогодні приділяється породіллям і всім сім’ям, які чекають на народження дитини.

Також сьогодні в церквах і у хатах прийнято запалювати свічки за упокій, замовляти панахиду та поминати померлих родичів. Ще 8 січня дівчата починали ворожити на шлюб, а господині – на врожай. Вважалося, що ворожіння в цей день найправдивіші та обов’язково збуваються.

Традиції та заборони у свято Собор Пресвятої Богородиці

За повір’ями, суворо забороняється жінкам в положенні та їх чоловікам працювати в цей день, інакше дитя, яке з’явиться на світ, може мати фізичні недоліки. Іншим господиням і дівчатам 8 січня також не можна виконувати домашню роботу, прати і шити.

Готувати кисіль та їсти його вважалося дуже поганою прикметою – до небіжчика. Ще одна сувора заборона стосувалася покупки мотузки або інших виробів з неї – в іншому випадку це загрожувало смертю члена сім’ї.

Щоб дитина швидше виросла і була красивою та щасливою, її піднімали вище голови. Щоб убезпечити свою хату від біди і нещастя, 8 січня прийнято було виносити весь битий посуд та інший непотрібний мотлох. Також для залучення достатку потрібно було ситно і щедро пригостити колядувальників, які сьогодні прийдуть до хати.

Головні прикмети 8 січня

  • Якщо сьогодні розігралася заметіль і мороз, то літо обіцяє бути холодним та негожим.
  • Якщо сонячний і ясний день видався, значить буде хороший врожай проса.
  • Коли в небі зграї ворон кружляють над головами, то це віщувало швидку завірюху.
  • Якщо голосно щебечуть синиці, то варто чекати на нічні заморозки, ну а якщо заспівав зяблик – то скоро буде відлига.
  • Коли дме північний вітер 8 січня – незабаром буде холоднеча.
  • Якщо після заходу сонця небо червоного кольору – готуйтеся до лютих морозів.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...