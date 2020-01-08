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Банановий бум: Україна встановила новий рекорд з імпорту

Соломія Головіна

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Торік Україна оновила історичний рекорд імпорту бананів. Про це повідомляє Еast-fruit.

 

Так, експерти оцінюють імпорт бананів в Україну у 2019 році в 270-275 тис. тонн, що на 8-9% більше ніж попередній рекорд, встановлений в 2018 році.

«Характерно, що рекордний обсяг імпорту бананів в Україну відзначається на тлі зростаючого виробництва українських фруктів та ягід і скорочення чисельності споживачів після втрати контролю над АР Крим і декількома районами Донецької і Луганської областей країни. Навіть в 2013 і 2014 роках імпорт бананів був менше, ніж в 2019 році. А це говорить про ще більш різке зростання споживання цих екзотичних фруктів в розрахунку на одного жителя України», – каже директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва.

За оцінками експертів асоціації, в 2019 році кожен житель України вперше спожив в середньому понад 6 кг бананів за рік. Таким чином споживання бананів українцями зросло на 20-22% відносно 2013 року.

«Споживання бананів продовжує зростати, незважаючи на величезну диспропорцію в цінах на банан і яблуко на внутрішньому ринку. Навіть у другій половині календарного 2019 року, коли ціни на яблуко практично подвоїлися, банани і раніше продавалися в середньому на 70-80% дорожче в роздріб, а їх імпорт продовжував зростати. І в першій половині сезону, коли роздрібні ціни на банан були в три рази вищі, ніж на яблуко, імпорт бананів також бив рекорди», – зазначив економіст інвестиційного департаменту продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

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