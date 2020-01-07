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Профспілки, які паразитують на робітниках, мають бути зупинені, – Милованов

Ольга Денисяка

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Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає за необхідне переглянути діяльність професійних спілок. Про це він написав на сторінці у Facebook.

 

«Профспілки мають захищати права робітників. Чи роблять вони це ефективно? Особливо на підприємствах, де у людей немає альтернативи. Тобто там, де не працює конкуренція за працівника. Наприклад, чи борються профспілки за право робітника дихати чистим повітрям на металургійному заводі? Чи за право шахтаря спускатись в шахту, де правильно забезпечена безпека праці? Чи за право робітника отримувати високу зарплату, навіть коли підприємство є монополістом на ринку праці?», – написав міністр.

Милованов зауважив, що є профспілки, які борються за права робітників, а є такі, які насправді працюють на керівництво підприємств.

«Щось я не бачу протестів профспілок проти умов та оплати праці на заводах олігархів. А ще є такі, які взагалі нічого не роблять, і просто отримують (обов’язковий) відсоток з зарплати робітників. Ситуація з профспілками має бути змінена. Справжні, ефективні профспілки мають отримати доступ до ресурсів. А ті, хто паразитують на робітниках, мають бути зупинені», – зазначив Тимофій Милованов.

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