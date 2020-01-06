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Митрополит Епіфаній привітав вірян з річницею томосу і закликав до єднання

Андрій Котенський

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Голова Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав вірян у річницю отримання томосу і закликав православних до єднання, пише Громадське.

 

«Я вже говорив, що отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України. Тож рік тому ми з вами отримали довгоочікуване ствердження духовної незалежності! І ми безмірно вдячні Богу за все: за те, що Він благословив буття українського народу, дав нам свободу, благословив мати незалежну державу та помісну автокефальну Українську Православну Церкву», — зазначив Епіфаній.

Він привітав рішенню інших помісних церков про євхаристійне єднання та канонічне спілкування з Православною церквою України.

«Знову і знову повторюємо заклик єднання до всіх наших братів і сестер, хто ще має сумніви щодо майбутнього шляху для Української Православної Церкви: двері помісної Церкви і наші серця відкриті для вас! … Давайте полишимо у минулому те, що нас розділяло, і будемо далі працювати разом на благо православ’я та України як єдина помісна Українська православна церква», — додав митрополит.

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