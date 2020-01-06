Якої погоди чекати львів’янам на Різдво?

Завтра, 7 січня, у Львові та області синоптики прогнозують здебільшого хмарний день, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 1-го тепла.

Наші пращури помітили, якщо цього дня тепло – весна буде холодною. Якщо ж у день Різдва холодно і хурделиця, буде холодно і літом. Густий іній прогнозує літом достаток хліба і малини. Незважаючи на урочистість цього свята, світлий, ясний день вказував на неврожай. А багато зірок на небі – на врожай грибів, ягід та гороху.

За даними Sinoptic.ua, надвечір Різва розяснеться і на Марії, 8-го січня, прогнозується сонячна погода і до 2 градусів тепла.

До кінця тижня очікується до 4 градусів тепла вдень, а вночі не більше 2 градусів морозу, без істотних опадів.