Прем’єр планує ліквідувати проблему нелегальних АЗС до 9 січня

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня, щоб якнайшвидше побороти тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни. Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

«Продовжуєтся боротьба з діяльністю нелегальних АЗС по всій Україні. Всього за три тижні роботи СБУ, ДФС, правоохоронних та контролюючих органів уже перевірено 787 АЗС, серед них 439 нелегальних АЗС припинили свою діяльність, 111 – демонтовано та арештовано 275,4 тонн пального», – написав прем’єр-мністр.

За словами Олексія Гончарука, до роботи також долучено керівництво всіх обласних держадміністрацій. Прем’єр написав, що дав доручення ліквідувати проблему до 9 січня, щоб якнайшвидше побороти тіньовий ринок для подальшого зростання економіки країни.