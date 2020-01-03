У Польщі затримали українця через те, що його дрон впав на дах костелу

У середу ввечері, 1 січня, 24-річний турист з України повідомив поліції і пожежній службі про те, що втратив керування над дроном, унаслідок чого той приземлився на даху храму у центрі Кракова. Українцю може загрожувати штраф або рік в’язниці. передає УНІАН.

«На місце події були вислані патруль поліції і пожежна служба. Пожежники зняли дрон з даху. На щастя, будинок – дах – не було пошкоджено. Ми затримали цього українця, і будемо розглядати можливість висунення звинувачень у створенні небезпеки для людей. Йдеться про те, що цей дрон міг впасти комусь на голову, могла статися трагедія», – розповів Себастіан Ґлєнь, речник малопольської поліції.

Туристу може загрожувати штраф або рік в’язниці. Дрон важив менш, ніж пів кілограма, а чоловік не був зобов’язаний мати ліцензію на його пілотування. Себастіан Ґлєнь пояснює, що відповідно до авіаційного законодавства, таких безпілотників не можна запускати над будинками та над натовпом людей: «Тут на Ринку у Кракові завжди натовп. І практично на території міста важко знайти місця вільні від великих скупчень людей або від будівель. Тому ми також розглядаємо можливість висунення звинувачень на основі авіаційного права».

У даний момент поліція консультується щодо висунення звинувачень з експертами в області авіаційного законодавства.