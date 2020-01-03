У Парку культури вкрали фігуру царя з вертепу

З різдвяного вертепу, що встановлений на вході до парку культури та відпочинку Богдана Хмельницького, вкрали фігуру царя. Про це повідомили на сторінці парку у Facebok.

«Якісь лиходії так «втішилися» новому року, що винесли важкенного царя з нашого арт-вертепу», — йдеться у повідомленні.

Згодом понівеченого і зламаного царя відшукали неподалік.

«Завдяки камерам спостереження ми з’ясували, що царя копали і зламали, а потім відтягнули від місця арт-вертепу. Небайдужі, побачивши наш пост у FB, допомогли знайти фігуру», – йдеться у повідомленні.

Невдовзі царя відремонтують і повернуть до експозиції вертепу.

Нагадаємо, що минулого року з шопки в центрі Львова викрали колиску з Ісусом.