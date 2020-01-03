У Львові на вихідних прогнозують мокрий сніг з дощем

Цими вихідними у Львові та на території Львівщини можливий дощ із мокрим снігом. Про це йдеться на сайті Укргідметцентру.

Зокрема, 4 січня вночі прогнозують 2-3 градуси морозу, а от вдень температура повітря прогріється до 2-4 градусів тепла. Крім цього, завтра вдень синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем, вітер –західний 5-10 м/с.

В неділю, 5 січня, вночі та вдень температура повітря буде 0-2 градуси тепла, а також очікується мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що похолодання українцям варто очікувати на Різдво.