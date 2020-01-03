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У Франківську чоловік виліз на головну ялинку міста, бо хотів поправити ілюмінацію на свій смак

Вероніка Рой

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Цієї ночі в Івано-Франківську працівникам «Муніципальної варти» довелося знімати з головної ялинки міста чоловіка,  який виліз на неї, аби поправити ілюмінацію на свій смак. Про це  «Муніципальна варта» інформує у Facebook.

 

«Сьогодні вночі працівники «Муніципальної варти» в ході пішого патрулювання центральної частини міста побачили чоловіка, який виліз на головну ялинку міста. Інспектори його зняли і викликали на місце події працівників поліції. Він пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак», – йдеться у повідомленні.

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