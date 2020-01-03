У 2019 році в авіакатастрофах у світі загинуло понад 250 людей

У катастрофах літаків, що займаються пасажирськими перевезеннями, у 2019 році по всьому світу загинули 257 осіб – удвічі менше, ніж позаторік. Про це пише Укрінформ з посиланням на BBC.

«Кількість людей, які у 2019 році загинули в аваріях великих комерційних літаків, скоротилася більш ніж на 50%», – йдеться в повідомленні експертів авіаційної галузі.

Як зазначається, за даними нідерландської консалтингової компанії To70, торік по всьому світу в авіакатастрофах було зареєстровано загибель 257 осіб. А 2018 року жертвами авіатрощ стали 534 людини.

Загалом у 2019 році сталося 86 аварій за участю великих комерційних літаків, в тому числі вісім – зі смертельними наслідками. Більше половини всіх жертв – 157 – припало на катастрофу літака «Ефіопських авіаліній», яка сталася у березні.