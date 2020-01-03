ОСТАННІ НОВИНИ

У 2019 році в авіакатастрофах у світі загинуло понад 250 людей

Вероніка Рой

|

У катастрофах літаків, що займаються пасажирськими перевезеннями, у 2019 році по всьому світу загинули 257 осіб – удвічі менше, ніж позаторік. Про це пише Укрінформ з посиланням на BBC.

 

«Кількість людей, які у 2019 році загинули в аваріях великих комерційних літаків, скоротилася більш ніж на 50%», – йдеться в повідомленні експертів авіаційної галузі.

Як зазначається, за даними нідерландської консалтингової компанії To70, торік по всьому світу в авіакатастрофах було зареєстровано загибель 257 осіб. А 2018 року жертвами авіатрощ стали 534 людини.

Загалом у 2019 році сталося 86 аварій за участю великих комерційних літаків, в тому числі вісім – зі смертельними наслідками. Більше половини всіх жертв – 157 – припало на катастрофу літака «Ефіопських авіаліній», яка сталася у березні.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році
Львівський портал
19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році

Під кінець грудня більшість із нас пригадує свої успіхи та невдачі, важливі події, що стались протягом 12 місяців, і, зв...

Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого
Анастасія ПИЖ
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого

Новий рік і Різдво традиційно збирають за одним столом чималі родини Галичини. Щоб застілля було веселим і приємним, важ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...