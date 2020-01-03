Різдво у Львові. Розклад святкових богослужінь у храмах міста

Вже за декілька днів віряни відзначатимуть Різдво Христове. У цей святковий час у катедральних храмах Львова відбудуться Різдвяні Богослужіння та колядування. Про це інформує «Духовна велич Львова».
Розкладі богослужінь у храмах Львова:
Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра, 5)
6 січня 2020 р., Навечір’я Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
8:00 -Великі Царські часи
10:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Утреня
22:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого, мирування (очолить єпископ-помічник Львівської Архиєпархії, Владика Володимир)
7 січня 2020 р., Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
8:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Мирування (очолить Митрополит і Архієпископ Львівський УГКЦ Владика Ігор)
11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Мирування
18:00 – Вечірня
8 січня 2020 р. Собор Пресв. Богородиці
7:30 – Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 -Вечірня
9 січня 2020 р., св. ап. первомученика й архидиякона Стефана
7:30 – Божественна Літургія
10:00 – Божественна Літургія
17:00 – Вечірня
18:00 – Божественна Літургія
Свято-Покровський катедральний собор Православної Церкви України (вул. Грушевського, 2)
6 січня 2020 року, Навечір’я Різдва Христового
7:30 – Часи
9:00 – Літургія св. Василія Великого, Вечірня
17:00 – Всенічне бдіння
7 січня 2020 року, Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
7:30 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
18:00 -Велика Вечірня Архиєрейським чином (очолює Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Владика Димитрій) з привітанням Архіпастиря Львівським Духовенством
8 січня 2020 року Собор Пресвятої Богородиці
8.00 – Божественна Літургія
10:00 – Божественна Літурнія
18:00- Вечірня з колядками
9 січня 2020 р. Апостола першомученика і архідиякона Стефана
8:00 – Божественна Літургія
10:00 – Божественна Літургія
18:00 – Вечірня з колядками
Храм Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України (вул. Руська, 5)
6 січня 2020 р. Навечір’я Різдва Христового
16:00 – Велике Повечір’я, Утреня
7 січня 2020 р., Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
7:00 – Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Божественна Літургія
8 січня 2020 р, Собор Пресвятої Богородиці
7:30 – Божественна Літургія
9:00 – Божественна Літургія
11:00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит Львівський ПЦУ Владика Макарій
9 січня 2020 року Апостола першомученика і архідиякона Стефана
8:00 – Божественна Літургія
10:00 – Божественна Літургія
Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Вірменська, 7).
5 січня 2020 року
17:00 – передсвяткова вечірня Літургія, що сповіщає про Народження і Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа, за традицією, на завершення Літургії, віруючі отримують запалені лампади.
6 січня 2020 року
11:00 Різдвяна св. Літургія.
7 січня 2020 року
11:00 – Божественна Літургія
Вероніка Рой