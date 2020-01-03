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Різдво у Львові. Розклад святкових богослужінь у храмах міста

Вероніка Рой

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Вже за декілька днів віряни відзначатимуть Різдво Христове. У цей святковий час у катедральних храмах Львова відбудуться Різдвяні Богослужіння та колядування. Про це інформує «Духовна велич Львова».

 

Розкладі богослужінь у храмах Львова:

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (площа Святого Юра, 5)

6 січня 2020 р.,  Навечір’я Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

8:00 -Великі Царські часи

10:00 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

16:00 – Велике Повечір’я з Литією. Утреня

22:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого, мирування (очолить єпископ-помічник Львівської Архиєпархії, Владика Володимир)

7 січня 2020 р., Різдво Господа  Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

8:00 – Архиєрейська Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Мирування (очолить Митрополит і Архієпископ Львівський УГКЦ Владика Ігор)

11:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Мирування

18:00 – Вечірня

8 січня 2020 р. Собор Пресв. Богородиці 

7:30 – Божественна Літургія

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

18:00 -Вечірня

9 січня 2020 р., св. ап. первомученика й архидиякона Стефана

7:30 – Божественна Літургія

10:00 – Божественна Літургія

17:00 – Вечірня

18:00 – Божественна Літургія

Свято-Покровський катедральний собор Православної Церкви України (вул. Грушевського, 2)

6 січня 2020 року, Навечір’я Різдва Христового

7:30 – Часи

9:00 – Літургія св. Василія Великого, Вечірня

17:00 – Всенічне бдіння

7 січня 2020 року, Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

7:30 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

18:00 -Велика Вечірня Архиєрейським чином  (очолює Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Владика Димитрій) з привітанням Архіпастиря Львівським Духовенством

8 січня 2020 року Собор Пресвятої Богородиці

8.00 – Божественна Літургія

10:00 – Божественна Літурнія

18:00- Вечірня з колядками

9 січня 2020 р. Апостола першомученика і архідиякона Стефана

8:00 – Божественна Літургія

10:00 – Божественна Літургія

18:00 – Вечірня з колядками

Храм Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України (вул. Руська, 5)

6 січня  2020 р. Навечір’я Різдва Христового

16:00 – Велике Повечір’я, Утреня

7 січня 2020 р., Різдво Господа  Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

7:00 – Божественна Літургія

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

8 січня 2020 р, Собор Пресвятої Богородиці

7:30 – Божественна Літургія

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит Львівський ПЦУ Владика Макарій

9 січня 2020 року Апостола першомученика і архідиякона Стефана

8:00 – Божественна Літургія

10:00 – Божественна Літургія

Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Вірменська, 7).

5 січня 2020 року

17:00 –  передсвяткова вечірня Літургія, що сповіщає про Народження і Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа, за традицією, на завершення Літургії, віруючі отримують запалені лампади.

6 січня 2020 року

11:00  Різдвяна св. Літургія.

7 січня 2020 року

11:00 –  Божественна Літургія

 

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