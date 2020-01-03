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Половина молодих українців за останні 3 роки не виїжджала зі своїх областей, – Гончарук

Соломія Головіна

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Приблизно половина молодих українців за останні три роки не виїжджали за межі області. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає «Урядовий портал».

 

«Уряд створює умови, щоб молодь була соціально активною, самостійною. Ми хочемо побороти ситуацію, коли чи не більше половини молодих людей за останні три роки не виїжджало за межі області. Мобільність – позитивно впливає і на економіку, і на продуктивність праці», – зазначив він.

Він додав, що така програма заохотить пізнавати різноманіття регіонів та розвивати організації громадянського суспільства.

На першому етапі буде розроблена нормативно-правова база та концепції програми мобільності молоді. Вже з квітня цього року – запускатимуться пілотні проєкти між кількома регіонами України.  Повноцінно програма запрацює до кінця року.

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