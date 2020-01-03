На Львівщині викрили контрабандистів, які ввозили брендовий одяг без сплати податків

На Львівщині правоохоронці викрили групу контрабандистів, котрі ввозили з Італію на територію області брендовий товар без сплати податків. Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Львівській області.

Як повідомляється, схему торгівлі контрабандного одягу організували 59-річний громадянин Італії та двоє підприємців з Львівщини: 36-річна жінка та 44-річний чоловік.

«Вказані особи організували незаконне переміщення через держкордон брендового одягу який надалі накопичували на складі у Львові та продавали через Інтернет-магазин. З’ясувалось, що товар зловмисники везли із за-кордону, приховуючи від митного контролю. Таким чином, упродовж тривалого часу ухилялись від сплати податків», – мовиться у повідомленні прокуратури.

У результаті проведеного обшуку виявлено та вилучено значну кількість товару, а також комп’ютерну техніку, «чорнову бухгалтерію» та інші документи, які можуть підтвердити протиправну діяльність вказаних осіб.

Такі дії фігурантів кваліфіковано за ст.212 КК України, яка, зокрема, передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільної сплати податків до бюджету.

Відео та зображення: Facebook-сторінка Ірини Діденко