Мешканців Львівщини запрошують на Йорданське купання у «Сколівські Бескиди»

В Національному природному парку «Сколівські Бескиди» в урочищі «Павлів Потік» 19 січня, на свято Господнього Хрещення, відбудеться традиційне освячення води та Йорданське купання. Про це повідомляє пресслужба НПП «Сколівські Бескиди».

«НПП «Сколівські Бескиди» запрошує взяти участь у масовому заході жителів м. Сколе та всіх бажаючих і любителів зимового купання прийти на святкову церемонію християнського обряду. Йорданська вода набирає цілющих властивостей, має чудодійну силу, її дають пити тяжкохворим, вона не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Бажаючі зможуть зануритись у освячену воду гірського потоку для зцілення душі і тіла. Відомо, що люди, які пірнають у воду на Водохреща, ніколи не хворіють! Після купання на сміливців чекає гарячий трав′яний чай», – йдеться у повідомленні.

Відбудеться Йорданське купання об 11 годині.

Фото: пресслужба НПП «Сколівські Бескиди»