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Нардепи України втратили недоторканність

Андрій Котенський

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Від сьогодні, 1 січня, в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)», повідомляє Укрінформ.

 

Закон виключає зі статті 80 Конституції положення, що гарантує парламентарям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди Верховної Ради.

Таким чином, у статті 80 Конституції залишиться лише норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Як відомо, закон, який набув чинності 1 січня 2020 року, був зареєстрований у парламенті VIII скликання п’ятим Президентом Петром Порошенком. Рада проголосувала за зняття недоторканності 3 вересня 2019 року.

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