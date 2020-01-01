На ранок новорічної ночі з-під головної ялинки Львова вивезли 5-ть машин сміття

Комунальники зібрали біля головної ялинки Львова у новорічну ніч вивезло п’ять машин сміття. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За інформацією заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, у новорічну ніч біля ялинки зібрали 5-ть машин пляшок і сміття. Двірники працюють з 5 год ранку.

«Двом двірникам п’яні особи бризнули в обличчя з балончиків зі сльозогінним газом. Приїхала поліція, зловмисників відпустили.

Двірники прибирають також на пл Ринок біля ярмарку, а також територію біля пам’ятника Степанові Бандері та по маршруту руху колони», — повідомила Ірина Маруняк.

Як відомо минулого року з-під ялинки вивезли 4-ри машини сміття.