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Два телеканали знехтували привітанням Зеленського на користь Порошенка

Андрій Котенський

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Телеканали «П’ятий» і «Прямий» в останні хвилини старого року показали новорічне привітання п’ятого Президента України Петра Порошенка. Звернення чинного президента Володимира Зеленського вийшло в ефір одразу після звернення Порошенка.

У своєму привітанні Петро Порошенко акцентував на єдності українців у захисті цінностей членства ЄС та НАТО, а також – мови, віри і армії.

Порошенко зняв звернення у супроводі членів своєї команди, натомість звернення Володимира Зеленського відбувалося у супроводі зірок.

Зеленський закликав бути єдиною країною, де не важливо, як названа вулиця, головне щоб вона була освітлена та заасфальтована, і немає бути різниці, які у нас пам’ятники…

Як відомо Минулого року телеканал «1+1» Ігоря Коломойського першим показав привітання шоумена Володимира Зеленського, а після бою курантів випустив в ефір привітання тодішнього президента Петра Порошенка.

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