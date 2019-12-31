Сильний вітер повалив у Львові декілька дерев

Сьогодні, 31 грудня, через сильні пориви вітру у Львові впало декілька дерев. Наразі комунальники прибирають ці дерева. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

Станом на зараз є інформація про падіння дерева на вул. Городоцькій. Туди вже скерована аварійна бригада. Також впало дерево на початку вул. Пасічної.

Як інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології, по місту Львову 31 грудня на дорогах ожеледиця. Вранці та вдень пориви північно-західного вітру, 17 — 22 м/с. Відтак мешканців просять бути обережними та про усі надзвичайні ситуації повідомляти «Гарячу лінію міста» для оперативного реагування комунальних служб.

Фото: ЛМР, Ігор Зінкевич