ОСТАННІ НОВИНИ

01.01.2020
00:01
Із Новим роком!

Львів’ян кличуть у Дім Франка на свято Дідуха

Вероніка Рой

|

У п’ятницю, 3 грудня, о 14 год. львів’ян запрошують на урочисте внесення і пошанування Дідуха у Дім Франка, що на вул. І. Франка, 150. Про це у Facebook інформують організатори події.

 

Як повідомляють організатори, у цей день також відбудеться і майстер-клас з виготовлення різдвяного деревця – своєрідного невеликого Дідуха, прикрашеного ялинковими гілками та іншими природними матеріалами.

Зазначається, що Дідух уособлює місце для духів, предків, захисників та покровителів будинку. Це символ святого відродження живого, що є на світі.

«Є в українській культурі такий автентичний символ свята Різдва – солом’яний Дідух. Традиційно перед Святою вечерею до хати заносили святковий сніп – Дідух. При цьому приказували: «Дідух – до хати, біда – з хати». Сніп впускав до хати святковий настрій, мир, добробут, затишок – вірили наші діди. Ще з Біблії та її притч ми пам’ятаємо, що саме в стайні народився Ісус Христос. Стояв холод, і Йосип побачив у стіні шпарину, яку затулив снопом, і в стайні стало тепліше. Цей його вчинок і створив звичай застеляти на Різдво сіном хатню підлогу, а на чільному місці ставити в кутку Дідуха. Його ще інакше називали «дідом», «колядником», «колядою», «снопом-раєм», – йдеться у повідомленні організаторів.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році
Львівський портал
19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році

Під кінець грудня більшість із нас пригадує свої успіхи та невдачі, важливі події, що стались протягом 12 місяців, і, зв...

Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого
Анастасія ПИЖ
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого

Новий рік і Різдво традиційно збирають за одним столом чималі родини Галичини. Щоб застілля було веселим і приємним, важ...

«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...