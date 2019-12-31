Львів’ян кличуть у Дім Франка на свято Дідуха

У п’ятницю, 3 грудня, о 14 год. львів’ян запрошують на урочисте внесення і пошанування Дідуха у Дім Франка, що на вул. І. Франка, 150. Про це у Facebook інформують організатори події.

Як повідомляють організатори, у цей день також відбудеться і майстер-клас з виготовлення різдвяного деревця – своєрідного невеликого Дідуха, прикрашеного ялинковими гілками та іншими природними матеріалами.

Зазначається, що Дідух уособлює місце для духів, предків, захисників та покровителів будинку. Це символ святого відродження живого, що є на світі.

«Є в українській культурі такий автентичний символ свята Різдва – солом’яний Дідух. Традиційно перед Святою вечерею до хати заносили святковий сніп – Дідух. При цьому приказували: «Дідух – до хати, біда – з хати». Сніп впускав до хати святковий настрій, мир, добробут, затишок – вірили наші діди. Ще з Біблії та її притч ми пам’ятаємо, що саме в стайні народився Ісус Христос. Стояв холод, і Йосип побачив у стіні шпарину, яку затулив снопом, і в стайні стало тепліше. Цей його вчинок і створив звичай застеляти на Різдво сіном хатню підлогу, а на чільному місці ставити в кутку Дідуха. Його ще інакше називали «дідом», «колядником», «колядою», «снопом-раєм», – йдеться у повідомленні організаторів.