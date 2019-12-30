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Український культурний фонд виділить 30 млн грн на інклюзивне мистецтво у 2020 році

Ольга Денисяка

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Український культурний фонд отримав майже 700 мільйонів гривень на фінансування культурних проєктів, з них 30 мільйонів буде надано конкурсній програмі «Інклюзивне мистецтво», пише hromadske.

 

У 2019 році Український культурний фонд вперше запустив розроблену з Британської Радою конкурсну програму «Інклюзивне мистецтво».

У фокусі проєктів – залучення людей з інвалідністю до культурно-мистецького життя, доступність культурного продукту для людей з інвалідністю та промоція інклюзивного мистецтва в Україні.

У грантовому сезоні 2020 року програму «Інклюзивне мистецтво» розширили та оновили. Так, програма підтримує такі напрямки в культурі: візуальне мистецтво, аудіальне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, дизайн та мода, перформативне та сценічне мистецтва, культурна спадщина, література та видавнича справа, культурні та креативні індустрії.

Заявки можуть подавати юридичні особи всіх форм власності та ФОПи, що мають відповідний досвід діяльності у сфері культури. Проєктні заявки приймаються до 15 січня 2020 року.

У 2019 році бюджет програми був 20 мільйонів гривень. На неї подали 148 проєктів з різних областей країни, учасники підписали 38 грантових угод. Найбільше заявок надійшло з Києва та Львівської області.

Зокрема програма підтримала:

  • створення першого в Україні інклюзивного коміксу «Блайндмен» – історії про незрячу людину шрифтом Брайля,
  • театральні та танцювальні вистави Inclusion in Harmony 2019, «Театр особливих людей», «Погляд»,
  • проєкти, покликані забезпечити інклюзивності в музеях YOV Kondzelevych, «Фортеця без бар’єрів»,
  • освітні програми «Життя без фільтрів» тощо.

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