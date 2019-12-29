ОСТАННІ НОВИНИ

Олег Сенцов: «Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які вони билися»

Соломія Головіна

|

Звільнений з незаконного ув’язнення в РФ український режисер Олег Сенцов про обмін полоненими із бойовиками «Л/ДНР» 29 грудня на КПВВ «Майорське» на Донеччині:

«Сьогодні, якщо нічого не зірветься, станеться обмін. Частина наших полонених повернеться додому. Але тільки частина. Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО: хтось залишиться у руках бойовиків. Кримські татари та інші наші політв’язні і надалі будуть сидіти у російських в’язницях. Невинні. За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п’ятьох беркутівців.

І справа не тільки в тому, що в нас майже не залишається цього «чоловічого обмінного фонду» (дуже цинічний та практичний вираз) і для нового повернення своїх заручників, український уряд буде вимушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом. А у тому, що цей крок лишає нас головного – справедливості. За цю справедливість ми стояли на Майдані та змогли перемогти. За цю справедливість ми боремося і надалі проти окупантів: хтось поклав свої голови, хтось сидить в окопі, хтось – у в’язниці.

Я дуже радий за цих хлопців та їхні родини, які сьогодні мають зустрітися. Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися. Бо вони не скажуть спасибі за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Що майже через шість років ми почали повертатися у ту точку, з якої все почалося. Що те, за що боролися українці, йде прахом».

Фото: Укрінформ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого
Анастасія ПИЖ
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого

Новий рік і Різдво традиційно збирають за одним столом чималі родини Галичини. Щоб застілля було веселим і приємним, важ...

«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі
Анастасія ПИЖ
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день Святого Миколая. У центрі столиці на Софійській пло...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...