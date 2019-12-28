Теракт у Харкові, який забрав життя чотирьох людей. Обвинуваченим дали довічне, але відпустили

У Харкові суд ухвалив вирок обвинуваченим у справі про теракт біля Палацу спорту, внаслідок якого загинули четверо людей – Віктору Тетюцькому, Сергію Башликову та Володимиру Дворнікову. Про це повідомляє УП з посиланням на UA:Харків.

Рішенням суду Дворнікова, Тетюцького та Башликова визнано винними, їм призначено покарання за сукупністю статей – довічне ув’язнення з конфіскацією усього майна. У термін відбування покарання зарахувати час перебування в установі попереднього ув’язнення.

«До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінити на особисте зобов’язання, звільнивши його з-під варти негайно», – оголосив суддя.

Дворніков, Тетюцький та Башликов зобов’язані прибувати до прокурора та суду за першою вимогою, повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання.

Контроль за виконанням покладено на прокурора прокуратури Харківської обл. В. Лимаря.

«Докази у справі про теракт після набрання вироком чинної сили знищити», – додав головуючий суддя, зачитуючи вирок.

Рішенням суду з обвинувачених також має бути стягнуто кошти на проведення судових експертиз та відшкодування моральної шкоди низці позивачів в рамках цивільних позовів.

Вирок може бути оскаржено протягом 30 діб з дня оголошення.

Суд змінив запобіжний захід «в рамках домовленостей України у Нормандському форматі в Парижі 9 грудня», як раніше просив прокурор.

«Враховуючи виняткові обставини при ухваленні вироку в даній справі, специфіку виконання даного вироку суду суд приходить до можливості зміни обвинуваченим запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання», – заявив головуючий суддя.

Перед цим суд перейшов до оцінки доказів. На думку колегії суддів, порушень під час досудового розслідування не було, а усі докази зібрані законними методами. При цьому невизнання провини обвинувачуваними суд назвав голослівними, а обвинувачувані зловживали своїми правами.

Обвинувачені участь у засіданні беруть в режимі відеоконференції.

Частину людей, які виступають проти обміну обвинувачуваних, не пускають на засідання суду, поліція закрила двері до зали, у коридорі суду сталася суперечка.

У залі суду присутні прокурор у справі, родичі загиблих, їхній адвокат.

Біля будівлі суду кілька людей розгорнули транспарант: «Обмін терористів – ганьба Зеленського».

Нагадаємо, теракт біля Палацу спорту у Харкові стався 22 лютого 2015 року під час проукраїнської ходи. Внаслідок вибуху закладеної на дорозі протипіхотної міни загинули 52-річний Ігор Толмачов, 15-річний Данило Дідік, 18-річний Микола Мельничук, 37-річний поліцейський Вадим Рибальченко.