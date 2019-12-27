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Уряд хоче створити держрегулятора у сфері транспорту, який формуватиме ціни на пасажирські перевезення

Вероніка Рой

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Кабінет міністрів України схвалив та направив у парламент законопроєкт про створення Національної комісії у сфері транспорту. Про це у Telegram написав перм’єр-міністр України Олексій Гончарук.

 

«Ціни на всі транспортні перевезення в Україні будуть ринковими та адекватними! Уряд схвалив та направив у парламент законопроект про створення Національної комісії у сфері транспорту», – написав Гончарук.

За його словами, регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов.

«Завдання цього органу: формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів, контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання, сприяти розвитку конкуренції на ринку», – додав прем’єр-мінстр.

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