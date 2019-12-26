Україна уклала контракти на постачання другої партії Javelin

Міністерство оборони України уклало контракти на постачання другої партії Javelin виробництва США. Про це розповів заступник міністра оборони України Анатолій Петренко під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Протягом IV кварталу за рахунок зосередження ресурсів, Міноборони України вдалося укласти контракти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США», — сказав Петренко.

Він додав, що також замовляються аналогічні ракетні комплекси національного виробника.

Як відомо. у березні 2018 року США затвердили летальну допомогу Україні, яка включала 210 ракет та 37 пускових установок “Джавелін”. У жовтні 2019 року адміністрація США дозволила продаж Україні 150 ракет та 10-ти пускових установок на суму 39,2 млн доларів США.