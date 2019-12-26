У Прип'яті вперше з часу Чорнобильської катастрофи встановили новорічну ялинку

Вперше за 33 роки в Прип’яті було встановлено новорічну ялинку. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Асоціація чорнобильських туроператорів.

Колишні мешканці Прип’яті прикрасили ялинку світлинами з родинних альбомів, дехто з них вперше за багато років побував у рідному місті.

«Новорічна ялинка – це символ домашнього затишку. І саме тому в місті, з якого евакуювали мешканців, всі ці роки не могло бути ялинки. Але життя до Прип’яті повертається. Воно незвичне, нестандартне, туристичне. Щодня колись закинуте місто переповняється туристами з усіх кутків світу. Які приїздять дізнатися нашу історію, що перевернула хід подій у всьому світі», – мовиться у повідомленні асоціації.

Фото: Асоціація чорнобильських туроператорів