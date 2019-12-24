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В Україні запустили онлайн-бібліотеку дитячих книг шрифтом Брайля

Вероніка Рой

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В Україні запустили безкоштовну онлайн-бібліотеку дитячих книг шрифтом Брайля, які можна замовити для тимчасового користування безкоштовно. Про це йдеться на сайті проєкту.

 

Запустили таку бібліотеку благодійники з «Фонду родини Нечитайло» та «Здоров’я майбутнього».

«Книги Брайлем стали більш доступними. Ви можете замовити будь-яку книгу з нашого сайту у тимчасове безоплатне користування. Пересилання книг безкоштовне (відправлення секограмою або за кошт організаторів). Послуга доступна як фізичним особам, так і організаціям», – йдеться на сайті онлайн-бібліотеки.

На сайті розміщена література для дітей дошкільного віку, молодшого шкільного віку та середнього віку. Детальніше з онлайн-бібліотекою можна ознайомитися за посиланням.

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