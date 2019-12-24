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В Україні нарахували 1,7 млн боржників

Вероніка Рой

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За даними Міністерства юстиції України близько 1,7 мільйона осіб та компаній в Україні мають борги. Про це повідомляє Opendatabot, посилаючись на дані відкритих реєстрів боржників Мін’юсту, передає Громадське.

 

Більшість боржників — фізичні особи. Їх у реєстрі 92% або 1,56 мільйона осіб. Решта осіб, зареєстрованих у реєстрі боржників компанії та інші юридичні особи.

«Люди найчастіше потрапляють в реєстр через те, що: програли суд та не виконали рішення суду, не сплатили адмінштраф (наприклад, за порушення правил дорожнього руху), не оплатили вчасно комунальні послуги, не виплачують аліменти, не виплатили вчасно кредит — банк стягує заборгованість через нотаріуса», — повідомляють в Opendatabot.

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