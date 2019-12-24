ОСТАННІ НОВИНИ

Уряд хоче заборонити куріння електронних сигарет в громадських місцях

Вероніка Рой

|

Кабінет міністрів ініціював зміни до законодавства, яке впорядковує обіг електронних цигарок в Україні. Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Прирівнюємо електронні сигарети та новітні тютюнові вироби (тютюнові вироби для електричного нагрівання) до інших тютюнових засобів», – написав він.

Також він зазначив, що уряд ініціює заборону паління електронних цигарок у громадських місцях.

«Обіг таких цигарок має регулюватися відповідно до законодавства України. Поширюємо на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби обмеження щодо реклами», –  додав прем’єр-міністр.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Соломія ГОЛОВІНА
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівська національна опера підбила підсумки за 2019...

Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого
Анастасія ПИЖ
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого

Новий рік і Різдво традиційно збирають за одним столом чималі родини Галичини. Щоб застілля було веселим і приємним, важ...

«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...