Уряд хоче заборонити куріння електронних сигарет в громадських місцях

Кабінет міністрів ініціював зміни до законодавства, яке впорядковує обіг електронних цигарок в Україні. Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Прирівнюємо електронні сигарети та новітні тютюнові вироби (тютюнові вироби для електричного нагрівання) до інших тютюнових засобів», – написав він.

Також він зазначив, що уряд ініціює заборону паління електронних цигарок у громадських місцях.

«Обіг таких цигарок має регулюватися відповідно до законодавства України. Поширюємо на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби обмеження щодо реклами», – додав прем’єр-міністр.