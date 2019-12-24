У Львові вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола

Сьогодні, 24 грудня, на Львівщині відбулись урочисті заходи з нагоди 82-ої річниці від дня народження В’ячеслава Чорновола. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Розпочалися урочистості покладанням квітів до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу та громадським віче. Опісля Галицький академічний хор виконав патріотичні пісні.

Вшанувати його пам’ять біля пам’ятника видатному українцеві зібралися представники влади та громадськості.

Довідково

В’ячеслав Чорновіл — український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х – 90-х років; Герой України (посмертно).

У період з 1990 до 1992 року — В’ячеслав Чорновіл був головою Львівської обласної ради.

Фото: ЛОДА